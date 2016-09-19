Проекти землеустрою в Україні погоджуватимуть по-новому

Кабінет міністрів України з 1 жовтня 2016 року запроваджує пілотний проект щодо запровадження принципу екстериторіальності при затвердженні проектів землеустрою, який передбачатиме випадкове визначення територіального органу Державної служби геодезії, картографії та кадастру, уповноваженого затвердити проект.

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Згідно з постановою уряду від 31 серпня №580, опублікованою в газеті "Урядовий кур'єр", підсумки проекту буде підбито 1 березня 2017 року.

У документі йдеться, що розробник затвердження проекту землеустрою подає оригінал проекту в територіальний орган Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки. Потім система електронного документообігу Держгеокадастру у випадковому порядку визначає територіальний орган, який погоджуватиме проект землеустрою. Також у випадковому порядку будуть обрані співробітники тероргану, які розглядатимуть проект.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Держгеокадастр провів тестування системи електронних земельних аукціонів, яка після законодавчого затвердження повинна зробити земельні торги більш прозорими за прикладом системи публічних закупівель Prozorro.

За перше півріччя 2016 року органи Держгеокадастру провели 510 земельних торгів з продажу прав оренди земельних ділянок загальною площею 10,6 тис. га. Це майже удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, протягом якого через аукціони було реалізовано права оренди земельних ділянок площею 5,5 тис. га.