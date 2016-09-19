Українські трейдери продовжують експорт пшениці до Єгипту – Держпродспоживслужба

Українські експортери продовжують експорт пшениці до Єгипту, незважаючи на інформацію про відмову цієї країни від імпорту пшениці з України, яку з посиланням на члена Спеціального комітету Міністерства сільського господарства Єгипту Ашрафа Халіла в першій декаді вересня поширили українські ЗМІ.

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Про це повідомив голова Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа на своїй сторінці в Facebook.

«Чергова партія української пшениці (29 тис. тонн) 16 вересня була відправлена до Єгипту. Ще одна партія пшениці (33 тис. тонн) була відправлена 17 вересня», - написав Лапа.

Він зазначив, що українська сторона не отримувала жодної офіційної інформації від компетентних органів Єгипту щодо заборони імпорту української пшениці.

«У гіршому випадку мова йде не про заборону, а про встановлення нульових допусків по ріжках (ergot fungus). На зустрічі з українськими торговими компанії 15 вересня деякі з них висловлювали готовність подавати заявки на експорт до Єгипту навіть на таких умовах», - зазначив Лапа.

Він додав, що поки що єгипетська сторона досягла тільки того, що тендери на закупівлю зерна не відбуваються через брак заявок. За словами Лапи, експортери різних країн для початку спробують вивчити практику прийняття вантажу, який уже відправлено в Єгипет за попередньо укладеними договорами.

«Наші подальші дії (слід очікувати, що і подальші дії українських експортерів) будуть залежати від того, чи виникнуть проблеми з прийомом українського зерна в Єгипті», - підкреслив глава Держпродспоживслужби.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня Єгипет включив Росію і Україну в список країн з ознаками наявності в пшениці паразитуючого гриба - ріжків, а з кінця серпня в Єгипті діє заборона на вміст ріжків в імпортній пшениці. Міністерство аграрної політики і продовольства України не отримувало зі сторони Єгипту жодної офіційної інформації щодо відмови від імпорту український пшениці.

Єгипет є одним з ключових імпортерів пшениці в світі, в тому числі української. За даними Державної фіскальної служби, з початку 2016 року Єгипет забезпечив українським експортерам пшениці майже 17% виручки – 256 млн дол.