Проект держбюджету на 2017 рік передбачає скасування податкових пільг для аграріїв

Дохідна частина проекту державного бюджету України на 2017 рік передбачає скасування спеціального режиму справляння податку на додану вартість з аграрних підприємств, йдеться в пояснювальній записці до документа, опублікованого на сайті Верховної Ради.

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Також Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді зберегти нульову ставку оподаткування операцій з експорту зернових і технічних культур.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу. Документ передбачає часткове скасування спецрежиму ПДВ для аграріїв у 2016 році. Зараз сільгоспвиробники платять до бюджету певний відсоток від нарахованого податку, а в 2017 році на вимогу ключового кредитора України – Міжнародного валютного фонду – повинні перейти на загальну систему оподаткування з ПДВ.

Аграрії неодноразово заявляли, що скасування ПДВ-пільги негативно позначиться на бізнесі, особливо на тваринництві та виробництві фруктів і овочів.

Як компенсацію негативного ефекту Кабмін запропонував Раді затвердити держбюджет на 2017 рік з урахуванням видатків на фінансову підтримку сільгоспвиробників у сумі 2,97 млрд грн, а також 300 млн грн на програму компенсації кредитів для сільгоспвиробників, 75 млн грн – на підтримку розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників, 210 млн грн – на підтримку тваринництва.