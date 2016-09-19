Українські аграрії зібрали понад 40 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії до 19 вересня зібрали врожай з площі 10,3 мільйона га (72% від прогнозу), намолотивши 40,5 мільйона тонн зернових і зернобобових культур, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, кукурудзи на зерно зібрано 1,8 мільйона тонн з площі 386 тисяч га (9% від прогнозу), гречки – 156 тисяч тонн з 122 тисячі га (81%), проса – 171 тисячу тонн з 94 тисяч га (91%).

Соняшник обмолочений на площі 2,4 мільйона га (40%) в обсязі 5,9 мільйона тонн. Сої зібрано 1,3 мільйона тонн з 610 тисяч га (33%).

Крім того, цукрові буряки прибрана на площі 38 тисяч га, або 13% до прогнозу, обсягом 1,7 мільйона тонн.

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Як повідомляв УНІАН, збирання ранніх зернових і зернобобових вже завершена, зібрано 38 мільйонів тонн.

За прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових і зернобобових в Україні в цьому році складе до 62,3 мільйона тонн. Міністерство сільського господарства США в серпні підвищило прогноз збору врожаю в Україні в 2016-2017 маркетинговому році (липень 2016 – червень 2017) до 64,1 млн тонн (на 4,5% більше липневого прогнозу).

У минулому році, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше рекордного показника 2014 року – 63,8 мільйона тонн.