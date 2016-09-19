Україні слід посилити двосторонні зв'язки з Великобританією в умовах Brexit - експерти

Про це сказали учасники круглого столу «Breхit як виклик для ЄС і шанс для України», організованого Інститутом світової політики .

Так, Надзвичайний і Повноважний посол великої Британії в Україні Джудіт Гоф підкреслила, що Лондон продовжить всебічну допомогти Києву, незважаючи на глобальні трансформації на континенті. «Ми не змінюємо свою політичну позицію і раніше виступаємо за збереження територіальної цілісності України. Ми не визнаємо анексію Криму. Ми продовжимо свою гуманітарну місію в Україні, ми і надалі братимемо участь у наданні Україні макрофінансової допомоги, - сказав Гоф. - Ми продовжимо свою допомогу у сфері реформи судової системи, у розвитку торговельних відносин. Однак Україні також потрібно демонструвати свою зацікавленість у розвитку відносин з ЄС, з Великобританією та іншими учасниками Великої сімки».

Читайте такожУкраїну виштовхують з участі навіть у сінях G20 та "нормандської четвірки" - Безсмертний

Про необхідність посилювати двосторонні відносини сказав і голова Аграрної партії України Віталій Скоцик. «Чи був корисним вихід Великобританії з ЄС - покаже час. Але за прогнозами експертів, вже до 2021 році Британія стане першою економікою Європейського континенту. І в цьому сенсі нам дуже приємно, що саме Великобританія є нашим хорошим політичним другом і економічним партнером. Значить, нам треба тісніше співпрацювати, реалізовувати спільні проекти», - сказав Скоцик.

У свою чергу, депутат Парламенту від Консервативної партії Великобританії Ніколас Соамс зазначив: «Я повинен визнати, що мені шкода, що мої співгромадяни проголосували за вихід з ЄС. І зараз уряд має з цим якось справлятися. Зараз ми повинні зрозуміти, чи буде це легкий вихід чи це буде складний результат. Але, думаю, що це в будь-якому разі буде дуже довгий і складний процес, - сказав Соамс. - Британська економіка була сильною економікою, однією з найсильніших в ЄС. Вона була правильно побудована, з низькими кредитними ставками. Ми були і залишаємося дуже інтегрованою економікою, але зараз нам треба буде заново вести переговори, в першу чергу, в торгівлі. Сподіваюся, що ми зможемо їх провести і зберегти свої позиції і зв'язку».

Торговий представник України Наталія Микольська також виступила за збереження торгових зв'язків, незалежно від того, якою буде перспектива відносин Великобританії і ЄС.

«До 2019 року наші відносини з Великобританією будуть залишатися в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС. І тому до цього моменту ми, ймовірно, збережемо ту ситуацію між нашими країнами, яка є зараз. А зараз Великобританія - це шостий наш торговий партнер, з яким ми торгуємо не тільки товарами, але і послугами, а також дуже важливий інвестор. Крім того, Британія - це ще й один з ключових фінансових центрів Європи і світу», - сказала Микольська.

Вона звернула увагу, що на поточний момент ні в ЄС, ні у Великобританії немає рішення про те, як піде розвиток відносин у форматі Великобританія - ЄС, Великобританія - треті країни. «Тому і Україна поки не може говорити про якусь єдину стратегію (щодо Великобританії - УНІАН), - зазначила Микольська. - Можливо, з часом, після 2019 року ми будемо говорити про нову угоду або яку-небудь іншу форму відносин. Але вже зараз важливо інше: вже зараз ми можемо нарощувати обсяги торгівлі. А маючи значні обсяги торгівлі зараз, ми будемо в більш виграшній переговорної позиції потім, коли стане зрозуміло, що буде далі».

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Великобританія була членом ЄС протягом 43 років.