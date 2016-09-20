Рада скасувала ліцензію на оптовий продаж алкоголю дрібними виробниками

Верховна Рада прийняла закон, який скасовує для невеликих виробників і місцевих плодово-ягідних вин з власного сировини ліцензію на оптовий продаж алкоголю, яка становить 500 тисяч гривень на рік.

За ухвалення відповідного депутатського законопроекту №2739 за основу та в цілому проголосували 230 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

В ході презентації документа депутат Андрій Вадатурський зазначив, що якщо для великих компаній 500 тисяч гривень на рік не є великою сумою, то для місцевих виробників вина це великі витрати.

"Це робить конкуренцію нерівною. Великі виробники платять за цією ліцензією 2-9 копійок з пляшки, а дрібні виробники мають сплачувати до 70 гривень з пляшки", - сказав він.

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За словами Вадатурського, закон дозволить відродити місцеве виноробство, збільшити обсяги виробництва невеликих компаній, створити нові робочі місця.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила в першому читанні депутатський законопроект про скасування ліцензування експорту та імпорту етилового, коньячного і плодового спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та фінансові санкції за неподання підприємцями звітів в цій сфері.