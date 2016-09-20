Рада ратифікувала угоду з ЄІБ про кредит в 400 мільйонів євро для агробізнесу

Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про залучення Україною 12-річного кредиту на 400 мільйонів євро, кошти якого будуть спрямовані на підтримку рибної галузі, малого та середнього агробізнесу.

За прийняття відповідного законопроекту №0106 проголосували 269 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

"Позичальником є Україна, яка за участю Мінагропроду і "Укрексімбанку" буде передавати через банківську систему гроші кінцевим бенефіціарам з метою фінансування проектів... Ставка відсотків буде в рік близько 1,6% в євро або ставка Euribor, яка зараз становить -0,2%, плюс 1%. Одноразових комісій не передбачено", - сказав заступник міністра фінансів Юрій Буца, презентуючи документ.

За його словами, реалізація проекту кредитування буде проходити в 2016-2020 роках. При цьому пільговий період погашення складе 4 роки, а загальний термін погашення – 12 років, включаючи пільговий період.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримує ці кошти на 12 років під низький відсоток і з пільговим періодом чотири роки, протягом яких не платить за користування кредитом.

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За рахунок коштів від ЄІБ може бути покрито до 50% вартості проектів. Джерелом фінансування решти 50% вартості будуть власні кошти банків-учасників програми або кошти самих аграріїв.

Мінагропрод планує направити кошти кредиту від ЄІБ на підтримку малих та середніх виробників, в основному зернових і олійних культур, розвиток аквакультури та інші проекти в аграрній сфері. Особливістю програми є те, що аграрії будуть отримувати кредити під більш низький відсоток, ніж ставка за кредитами в українських банках.