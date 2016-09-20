Рада змінила правила використання побічних продуктів тваринного походження

Верховна Рада прийняла закон, що передбачає використання побічних продуктів тваринного походження в якості добрив і палива замість їх стерилізації та знищення.

За ухвалення законопроекту №2150а про внесення змін до Закону "Про побічні продукти тваринного походження, не призначених для споживання людиною" у другому читанні проголосували 230 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Григорій Заболотний повідомив, доповідаючи по законопроекту, що прийнятий навесні 2015 року закон про побічні продукти тваринного походження не відповідає нормам європейського законодавства.

"Виконання норм цього закону без сумніву буде підвищувати рівень харчової, екологічної та санітарної безпеки в нашій країні та сприятиме нашій інтеграції в ЄС. Проте, ряд питань не було враховано у прийнятому раніше законі", - сказав Заболотний.

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Раніше народний депутат Сергій Лабазюк заявляв, що для утилізації побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, витрачаються значні кошти. На великих свинокомплексах суми на утилізацію вимірюються мільйонами. Крім того, депутат додав, що жодна українська ферма не оснащено установками по стерилізації побічних продуктів, оскільки це є занадто витратним.

Як наголошується в пояснювальній записці, законопроект пропонує скасування обов'язкової стерилізації та утилізації окремих продуктів тваринного походження. Частина з них дозволяється використовувати в якості добрив або для виробництва біопалива згідно з нормами Європейського Союзу.

Довідка УНІАН. Законопроект №2150а про внесення змін у Закон "Про побічні продукти тваринного походження, не призначених для споживання людиною" був внесений до парламенту 23 червня 2015 року. 8 грудня 2015 року він був прийнятий у першому читанні.