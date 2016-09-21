Китай має намір скасувати 13-річне ембарго на імпорт яловичини із США

Прем'єр Китаю Лі Кецян заявив про намір КНР скасувати заборону на імпорт яловичини з США, яка діяла протягом 13 років, пише The Wall Street Journal.

Про це він заявив, виступаючи в рамках 71-ї Генасамблеї ООН перед американськими бізнесменами.

Прем'єр Китаю пообіцяв відновити китайський імпорт яловичини із США найближчим часом, назвавши це знаком щирості Пекіна, щоб покращити торговельні зв'язки з Вашингтоном.

Читайте такожСША подали скаргу на Китай до СОТ"Ми визнаємо, що Сполучені Штати виробляють дуже хорошу яловичину, так чому ми повинні відмовляти китайському споживачеві у виборі?", - сказав Лі.

Хоча прем'єр і не назвав конкретної дати скасування ембарго, в бізнес-середовищі вже говорили про те, що це станеться до кінця року.

Китай ввів заборону на імпорт яловичини з США в 2003 році, у тому числі через побоювання з приводу поширення коров'ячої губчастої енцефалопатії, або «коров'ячого сказу» після того, як корова з цим захворюванням була виявлена в штаті Вашингтон.