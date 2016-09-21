Гройсман запевняє, що державна підтримка аграріїв у 2017 році є реальною і повністю забезпечена ресурсами

Фінансування програм підтримки аграріїв у проекті держбюджету на 2017 рік є реальним і повністю забезпечено ресурсами, сказав у ході виступу в парламенті прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"5,5 мільярда гривень (виділених для підтримки аграріїв - УНІАН) - це 1% валової продукції агропромислового комплексу. Це означає, що ці 5,5 мільярда гривень будуть наповнені і профінансовані реальним ресурсом", - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів бюджет щорічно, починаючи з 2017 року, повинен враховувати витрати на підтримку підприємств агропромислового комплексу в обсязі не менше 1% від обсягу виробництва валової продукції сільського господарства. Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства у фактичних цінах 2015 року склав понад 544 мільярдів гривень.

Повернення до прямої державної підтримки галузі покликаний компенсувати потенційні втрати аграріїв від скасування пільгового оподаткування по ПДВ з 1 січня 2017 року.

Мінагропрод також планує отримати з держбюджету-2016 додаткові 450 мільйонів гривень на проекти з підтримки сільського господарства у поточному році. Але, за словами глави відомства Тараса Кутового, аграрії зможуть отримати ці кошти тільки до весни 2017 року.