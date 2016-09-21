Економіст розкритикував структуру видатків на освіту у проекті бюджету на 2017 рік

Про це сьогодні заявив Віталій Скоцик, економіст, голова Аграрної партії України коментуючи проект бюджету на 2017 рік.

"Головна проблема у структурі видатків. Тепер з державного бюджету будуть фінансуватися тільки заробітна плата освітян. Натомість все, від чого залежить нормальне функціонування школи, починаючи з комунальних послуг і закінчуючи оплатою технічного персоналу, перекладають на місцеві бюджети, які не мають коштів для фінансування освіти. На практиці це означає, або канікули на весь осінньо-зимовий період, щоб не платити комуналку, або закриття "економічно недієздатних шкіл". Це шлях до знищення середньої освіти та отупіння нації", - сказав Віталій Скоцик.

Також він звернув увагу на те, що відтепер освітню субвенцію будуть розподіляти між загальноосвітніми закладами і професійно-технічними.

"Минулого року уряд робив експеримент і перекладав фінансування профтехосвіти на місцеві бюджети. В результаті, вже в лютому поточного року більшість навчальних закладів профтехосвіти не мали чим платити зарплати. Цього року фактично те ж саме зробили зі школами. Зважаючи на кінцеві положення, які дозволяють кабміну виконувати норми освітнього законодавства настільки, наскільки вистачає коштів, в Україні продовжується скорочення можливостей для громадян отримати освіту, хоча це право гарантоване Конституцією", - сказав Віталій Скоцик.

Голова Аграрної партії України звернув увагу і на той факт, що на виконання бюджетних змін місцеві органи влади вже отримали вказівки скоротити на 10% кількість персоналу, а також так звані малочисельні школи і класи.

Читайте такожВлада, як рейдер, хоче відібрати землю - Скоцик

"Це значить, що дітям з віддалених сіл не буде можливості вчитися. Їм пропонують перейти в іншу школу, яка часто знаходиться за 20 км і більше. Враховуючи стан доріг ідея з так званими “опорними школами” дитина до 4 годин на добу перебуває в автобусі по дорозі до школи. Перед тим, як тупо копіювати закордонний досвід, зокрема США чи Австралії, варто врахувати стан доріг в Україні", - сказав Віталій Скоцик.

Підсумовуючи, Віталій Скоцик зауважив, що жодна країна, яка хоче бути заможною, не може економити на освіті.

"Є чітка взаємозалежність між належним рівнем освіти і добробутом суспільства. Малоосвіченими є бідні країни. Особливо важливо це в новій економіці, де надважливе значення мають знання і загальний рівень освіти. Україна просто не має права економити на освіті. Земля і високоосвічені люди — це наша головна перевага на сьогодні у міжнародній економіці", - підсумував Віталій Скоцик.