У податковому комітеті ВР пропонують по-іншому підвищувати тютюновий акциз

Для державної казни вигідніше підвищувати фіксовану частину тютюнового акцизу, а не адвалорну (процентну). Саме такий підхід гарантовано забезпечить держбюджет доходами, незалежно від маніпуляцій з цінами на тютюнові вироби, - вважають в комітеті Верховної Ради з податкової і митної політики.

"Треба йти європейським шляхом. Практично всі країни Євросоюзу збільшували саме фіксовану частину акцизу. 23 з 28 країн ЄС адвалорну частину, навпаки, знизили до мінімуму. Україна ж намагається йти наперекір цій тенденції", - констатує глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

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При цьому народний депутат застерігає: підвищення адвалорної ставки може призвести навіть до втрат держбюджету.

"У разі підвищення адвалору втрати держбюджету від недоплати податку та зменшення обсягів реалізації можуть бути вищими, ніж економічний ефект від зростання ставок. Фактично всі великі виробники тютюнових виробів (крім Imperial Tobacco), які також входять до десятки найбільших платників податків України, проти підвищення адвалорної складової. Ми в минулому році на багатьох робочих групах публічно обговорювали це питання, і ось знову наступаємо на ті ж граблі", - згадує Ніна Южаніна.

З головою комітету згоден і її колега, глава підкомітету з акцизної політики і законодавчого регулювання спирту, алкоголю і тютюну Михайло Кобцев.

"Підвищення адвалорної ставки не дає гарантій надходжень до бюджету. А просто перерозподіляє ринок і споживання на користь більш дешевих сигарет. За це йдуть давні війни між виробниками. Потрібно відстоювати інтереси України, а не втягуватися в ці війни", - упевнений депутат.

При цьому Кобцев критикує аргументи виробників недорогих цигарок, що високе податкове навантаження на дешеві тютюнові вироби - це нібито антисоціальний крок.

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"Цигарки - це не соціальний товар. Це не хліб і не молоко, які повинні бути дешевими. У Німеччині дорогі сигарети коштують 5,20 євро, дешеві - 4,80 - тобто різниця вкрай невелика. Це свідчить про те, що в країні успішно працює досить висока специфічна ставка", - пояснює Михайло Кобцев.

Глава профільного підкомітету впевнений: підвищення фіксованої ставки дозволить більш чітко планувати і виконувати бюджет за доходами від тютюнового акцизу.

"Я вважаю, що потрібно підвищувати саме фіксовану ставку. І ми чітко зможемо розрахувати, спланувати і проконтролювати, скільки акцизних надходжень отримаємо з кожної з тих 70 млрд. сигарет, які виробляються в Україні", - переконаний Кобцев.

Нагадаємо, поданий урядом законопроект №5132 зокрема пропонує підвищення адвалорної (процентної) частини акцизу на тютюнові вироби з 12 до 15%.