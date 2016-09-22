В Україні на 3 місяці скасують держрегулювання цін на продукти харчування

Кабінет міністрів України на засіданні у середу затвердив пілотний проект скасування державного регулювання цін на продукти харчування, який почнеться 1 жовтня 2016 року і закінчиться 1 січня 2017 року.

Читайте такожІнфляція на кінець року зросте до цільового рівня у 12% - НБУ

«Проект постанови розроблено з метою практичного дослідження дієвості цінового регулювання, що регламентується постановою уряду від 1996 року номер 1548, і подальшого ухвалення рішення про доцільність такого регулювання», - зазначив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи постанову.

За словами Кубіва, постанова дасть можливість зменшити адміністративний тиск на бізнес і відмовитися від застарілих адміністративних практик.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі мав намір з 15 серпня скасувати державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування, потім до 15 листопада провести моніторинг цінової ситуації на ринку і до 15 грудня ухвалити рішення про поновлення, обмеження або скасування цінового регулювання.

Мінекономрозвитку підтримує ідею повної відмови від держрегулювання цін. У відомстві зазначають, що всупереч ідеї державного регулювання, з 2003 року зростання цін на соціально значущі продукти харчування значно випереджає середнє зростання цін за всіма продуктами харчування.

Державне регулювання цін на продукти харчування встановлено постановою Кабінету міністрів від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)».