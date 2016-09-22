Не можна допустити ветування закону, що скасовує гуртову ліцензію для виноробів – аграрії

Про це заявив член Президії Аграрної партії, президент Українського бюро винограду та вина Іван Плачков, коментуючи ухвалення закону №2739, що скасовує щорічну ліцензію у розмірі 500 тисяч гривень на оптову торгівлю для українських виноробів, які виробляють вино з власної сировини або винограду, придбаного в українських фермерів.

«Як результат прийняття цього закону, за дуже короткий термін з’являться десятки, сотні, а, може, й тисячі нових виробників вина з повним циклом виробництва – від виноградників до бутелювання. І вони, конкуруючи одне з одним, почнуть виробляти якісні українські вина», - підкреслив Іван Плачков.

Від скасування оптової ліцензії виграють не лише винороби, а й сама держава, переконаний голова Аграрної партії Віталій Скоцик.

«За підрахунками експертів, на наступний рік після скасування 500-тисячної оптової ліцензії надходження до бюджету зростуть на 62,7 млн. грн., ще через рік - на 130 млн., а через два - уже на 200 млн. Сьогодні, коли ми імпортуємо виноград і вино (передусім із Молдавії), ми втрачаємо близько 200 тисяч робочих місць. В Україні працює лише 500 виробників винограду. У Німеччині їх 48 тисяч, а у Франції – близько 60 тисяч. На таку структуру виробництва має перейти й Україна», - додає Віталій Скоцик.

На думку аграріїв, важливо подолати лобізм великих винних заводів, які не зацікавлені в конкуренції з виробниками, чия продукція може мати значно вищу якість.

«Противниками закону №2739 є компанії, що виробляють вина на індустріальній основі ще за стандартами і в обсягах радянської планової економіки. Вони, скоріше за все, докладуть усіх зусиль, щоб переконати Президента ветувати цей закон. Я звертаюсь до шанувальників якісного вина і до патріотів України, які мріють побачити нашу державу у сім’ї цивілізованих європейських країн з багатою винною культурою. Давайте не допустимо ветування цього закону!» - закликав Іван Плачков.

Нагадаємо, члени Аграрної партії брали активну участь у розробці й просуванні Закону № 2739 «Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" щодо оптової торгівлі алкогольними напоями, виготовленими з власного виноматеріалу». Метою закону є сприяння розвитку нових підприємств з виробництва терруарних вин (вин місцевості), плодово-ягідних вин та унікальних медових напоїв з власної сировини.