У Мінекономрозвитку розповіли, до чого призведе скасування держрегулювання цін на продукти харчування

Пілотний проект щодо скасування державного регулювання цін на продукти харчування, затверджений Кабінетом міністрів на період з 1 жовтня 2016 року по 1 січня 2017 року, дозволить бізнесу заощадити сотні мільйонів гривень на адмініструванні.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Facebook.

"На період пілотного проекту українські фермери, виробники продуктів харчування, а також торговельні мережі звільняються від обов'язкової декларації (а де-факто дозволу) зміни цін і примусового встановлення націнки. Це дозволить виробникам і рітейлерам заощадити сотні мільйонів гривень на адмініструванні. Саме таку ціну вони платять сьогодні за те, щоб виконувати застарілі пострадянські вимоги", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Мінекономрозвитку відзначили, що регулювання є "кормушкою" для чиновників і не сприяє зниженню цін.

"Низькі ціни на так звані соціальні продукти трималися не завдяки, а всупереч адміністративному тиску. Регулювання цін державою не має ніякого сенсу в умовах ринкової економіки. По суті це прихований "податок на популізм", який не стримує ціни, а навпаки, провокує їх зростання. За даними досліджень, у середньому ціни на регульовані товари зростають на 20% швидше, ніж на інші продукти", - підкреслили в міністерстві.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 22 вересня затвердив пілотний проект скасування державного регулювання цін на продукти харчування, який почнеться 1 жовтня 2016 року і закінчиться 1 січня 2017 року.

За результатами пілотного проекту Мінекономрозвитку планує прийняти рішення про доцільність збереження держрегулювання.

Мінекономрозвитку підтримує ідею повної відмови від держрегулювання цін. У відомстві зазначають, що всупереч ідеї державного регулювання, з 2003 року зростання цін на соціально значущі продукти харчування значно випереджає середнє зростання цін по всіх продуктах харчування.