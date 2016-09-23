У Мінекономрозвитку розповіли, до чого призведе скасування держрегулювання цін на продукти харчування
Пілотний проект щодо скасування держрегулювання цін на продукти харчування дозволить бізнесу заощадити сотні мільйонів гривень.
Пілотний проект щодо скасування державного регулювання цін на продукти харчування, затверджений Кабінетом міністрів на період з 1 жовтня 2016 року по 1 січня 2017 року, дозволить бізнесу заощадити сотні мільйонів гривень на адмініструванні.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Facebook.
"На період пілотного проекту українські фермери, виробники продуктів харчування, а також торговельні мережі звільняються від обов'язкової декларації (а де-факто дозволу) зміни цін і примусового встановлення націнки. Це дозволить виробникам і рітейлерам заощадити сотні мільйонів гривень на адмініструванні. Саме таку ціну вони платять сьогодні за те, щоб виконувати застарілі пострадянські вимоги", - йдеться в повідомленні.
При цьому в Мінекономрозвитку відзначили, що регулювання є "кормушкою" для чиновників і не сприяє зниженню цін.
"Низькі ціни на так звані соціальні продукти трималися не завдяки, а всупереч адміністративному тиску. Регулювання цін державою не має ніякого сенсу в умовах ринкової економіки. По суті це прихований "податок на популізм", який не стримує ціни, а навпаки, провокує їх зростання. За даними досліджень, у середньому ціни на регульовані товари зростають на 20% швидше, ніж на інші продукти", - підкреслили в міністерстві.
Читайте такожВ Україні на 3 місяці скасують держрегулювання цін на продукти харчування
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 22 вересня затвердив пілотний проект скасування державного регулювання цін на продукти харчування, який почнеться 1 жовтня 2016 року і закінчиться 1 січня 2017 року.
За результатами пілотного проекту Мінекономрозвитку планує прийняти рішення про доцільність збереження держрегулювання.
Мінекономрозвитку підтримує ідею повної відмови від держрегулювання цін. У відомстві зазначають, що всупереч ідеї державного регулювання, з 2003 року зростання цін на соціально значущі продукти харчування значно випереджає середнє зростання цін по всіх продуктах харчування.