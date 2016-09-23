Виплати за загиблих від африканської чуми свиней хочуть перекласти на держбюджет

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) пропонує перенести виплату компенсації за вилучені у зв'язку з захворюванням африканською чумою свиней (АЧС) тварин з місцевих бюджетів на державний, оскільки у місцевих бюджетів не вистачає засобів.

Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби з посиланням на голову відомства Володимира Лапу.

"У зв'язку з поширенням африканської чуми свиней на території України кошти на виплату населенню компенсації збитків за вилучених свиней повинні виділяти з державного бюджету, так як місцеві з цим завданням не справляються", - цитує Лапу прес-служба.

За словами чиновника, законодавством передбачено, що за виплату компенсації населенню за свиней відповідають місцеві органи державного самоврядування. Однак, як показує практика, у місцевих бюджетів недостатньо коштів на такі непередбачені витрати.

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"При формуванні проекту державного бюджету на 2017 рік ми подавали відповідні пропозиції. Зараз вони не враховані, але до другого читання ми ще будемо проводити дискусію на рівні Верховної Ради та уряду, щоб передбачити можливість централізованого фінансування таких питань", - зазначив Лапа.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2016 року в Україні зареєстровано більше 50 випадків АЧС, тоді як 2015 року було зафіксовано 40 спалахів.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.