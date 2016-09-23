Гройсман прокоментував експеримент зі скасуванням держрегулювання цін на продукти

Ухвалене урядом рішення в експериментальному порядку скасувати регулювання цін строком на три місяці дозволить не лише проаналізувати реальну ситуацію з ціноутворенням на ринках, особливо на ринку продуктів харчування, але також усуне ще один інструмент тиску на бізнес.

Читайте такожУ Мінекономрозвитку розповіли, до чого призведе скасування держрегулювання цін на продукти харчування

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у ході робочої поїздки по Київській області.

«Аналітика показує, що там, де ціни регулюються, вони виявляються вищими, ніж там, де вони не регулюються. Це була «кормушка» для чиновників, які ходили по мережах і вимагали хабара, - сказав Гройсман. - Ми три місяці хочемо подивитися, проаналізувати, якщо й будуть коливання, то я просив би не плутати їх із сезонними коливаннями цін. Але ми прибираємо ще один бар'єр, який завжди був інструментом тиску на бізнес у роздрібних мережах. Це антикорупційний крок, який буде правильно сприйнятий бізнесом. А якщо хтось зловживатиме, то для того й 3-місячний термін перехідного періоду. Якщо хтось захоче зловживати - будемо реагувати теж жорстко».

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Кабінет міністрів України затвердив пілотний проект скасування державного регулювання цін на продукти харчування, який почнеться 1 жовтня 2016 року і закінчиться 1 січня 2017 року.

Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі мало намір із 15 серпня скасувати державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування, потім до 15 листопада провести моніторинг цінової ситуації на ринку і до 15 грудня ухвалити рішення про поновлення, обмеження або скасування цінового регулювання. Однак рішення було відкладено.

Мінекономрозвитку підтримує ідею повної відмови від держрегулювання цін. У відомстві зазначають, що всупереч ідеї державного регулювання, з 2003 року зростання цін на соціально значущі продукти харчування значно випереджає середнє зростання цін на всі продукти харчування.

Державне регулювання цін на продукти харчування встановлено постановою Кабінету міністрів від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)».