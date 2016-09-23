Нове виробництво добрив на Рівненщині допоможе демонополізувати ринок – Скоцик

Поява такого виробництва вкрай необхідна, оскільки донедавна ринок добрив в Україні був монополізованим, підкреслив голова Аграрної партії, виступаючи на відкритті підприємства. Тепер українські агровиробники матимуть більший вибір, отримають ефективні добрива за доступною ціною. Це дозволить підняти врожайність, оскільки добрива марки UPhos розроблені та адаптовані під біологічно-мінеральні характеристики українських ґрунтів.

«У нас є три принципи: роби українське, купуй українське, живи в Україні. Сьогодні ми презентуємо наше нове виробництво. Пропонуємо ринку новий український продукт, який не поступається зарубіжним аналогам», - сказав Юрій Супрунюк, відкриваючи завод.

За його словами, підприємство вже вийшло на промислову потужність, яка становитиме 120 тисяч тонн добрив марки UPhos на рік. Понад 100 осіб отримають тут робочі місця. Переважно це люди, які живуть у навколишніх селах. Працівники пройдуть навчання, до роботи залучатимуть і студентів, які зможуть опановувати професію на цьому інноваційному виробництві.

Голова Аграрної партії України Віталій Скоцик, який брав участь у відкритті, привітав однопартійця з початком роботи заводу, підкресливши, що команда аграріїв відкриттям нових виробництв займається в усіх регіонах.

«Кілька днів тому я був у Бессарабії на Одещині, де ми разом з Іваном Плачковим відкривали нову лінію знаменитого українського вина «Колоніст», яке продається в 11 країнах світу і конкурує з найкращими бордоськими винами. Перед тим ми відривали нову лінію виробництва сільгосптехніки на заводі «Червона зірка» в Кропивницькому. Завод експортує 65% своєї продукції за кордон. Всюди працює українська наука, українські технології й українські спеціалісти. Так само на Тернопільщині, де наш однопартієць Іван Чайківський нещодавно відкрив соєпереробний завод. Так само на Полтавщині, де голова обласної організації Аграрної партії Віктор Скочко, займаючись виробництвом цукру, створив і завод біопалива. Кожен день в Україні аграрії розвивають економіку, дають робочі місця тисячам людей», - підкреслив Віталій Скоцик.

Водночас, для виробників 2017 рік буде дуже непростим, відзначив він.

«Проект бюджету накладає додаткові податки на агровиробництво. Ці гроші буде взято з реальних виробництв. Сьогодні ми різними способами доводимо уряду, що цей підхід хибний. Не можна «добивати курку, яка несе золоті яйця». Такі дії не поповнять бюджет, а лише сприятмуть скороченню робочих місць і підвищенню цін на харчі. Це шлях у нікуди», - додав політик.

Тетяна Михасюк, голова Олександрійської сільської ради, на території якої відкрився новий завод, висловила сподівання, що виробництво принесе місцевій громаді лише користь.

«Нам потрібна безпека і здоров’я людей, безпека довкілля і, звісно, доходи в бюджет. Дуже добре, що місцеві жителі працюватимуть на заводі», - підкреслила вона.

Гендиректор «УкрТехноФос» Юрій Супрунюк запевняє, що на заводі використана екологічна технологія, яка виключає будь-який злив чи випаровування шкідливих речовин. На підтвердження своїх слів він провів екскурсію виробництвом.

Як розповіла начальник лабораторії заводу Людмила Стелько, розробки нових типів добрив ведуться на «УкрТехноФос» постійно. Добре зарекомендували себе азотні добрива з додаванням бору та безхлорні добрива, яких вимагає частина сільськогосподарських культур. Третій напрямок, над яким працює лабораторія – продукти для українських ягідників, які вирощують журавлину і лохину.