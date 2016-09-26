Молочні продукти восени подорожчають на 15-20% - експерт

Зростання цін на молочні продукти для споживачів восени становитиме 15-20% у зв'язку з подорожчанням кормів і зростанням комунальних тарифів, скороченням виробництва і зростанням цін на цю продукцію на світовому ринку, повідомила прес-служба Асоціації виробників молока з посиланням на аналітика Яну Музиченко.

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Згідно з повідомленням, з середини серпня до середини вересня закупівельна ціна на молоко екстра-класу зросла на 6%, до 6,16 грн/кг, а на молоко від господарств населення – на 2%, до 3,15 грн/кг.

«На зростання цін вплинули три основних фактори: відновлення світового ринку молока, скорочення виробництва і збільшення собівартості... Враховуючи всі вищеперелічені факти, ціни на молочну продукцію восени для споживачів можуть зрости на 15-20%», - цитує Музиченко прес-служба.

Згідно з повідомленням, стабілізацію світового молочного ринку відображають торги Global Dairy Trade, на яких з початку серпня спостерігається стабільно зростаюча тенденція. Крім цього, експерти відзначають стабільний попит на молочні продукти.

Музиченко також зазначила, що за підсумком січня-серпня 2016 року виробництво молока в Україні скоротилося на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становило 7,2 млн тонн. Це сталося у зв'язку зі скороченням поголів'я. Крім того, експерти очікують і традиційного зменшення продуктивності корів в осінньо-зимовий період.

Зростання собівартості виробництва молока відбувається через подорожчання кормів і збільшення тарифів на комунальні послуги, в першу чергу на електроенергію.

«Крім того, незважаючи на те, що фермери платять акцизи на дороги, існує маса обмежень для їх використання. Молочники не можуть перевозити свою продукцію вдень, а також їм обмежили вагу вантажу. Фермери можуть на одній вантажівці перевозити тільки до 20 тонн молока. Як наслідок, такі обмеження сприяють зростанню цін», - підкреслила Музиченко.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами експертів, цієї осені в магазинах молоко 2,5% жирності в поліетиленовій упаковці буде коштувати 16,20 грн/кг, кефір - близько 21 грн/кг, масло 82% жирності - 155-160 грн/кг, а спред (72,5%) - 67-70 грн/кг.

Як прогнозує голова ради директорів Союзу молочних підприємств України Вадим Чагаровський, надходження молока на українські переробні підприємства в 2016 році скоротиться порівняно з 2015 роком на 7-9% і становитиме 4,2-4,3 млн тонн.