Українським фермерам для успішної роботи часто бракує економічної освіти – заступник голови Мінагропроду

Українським фермерам часто бракує економічної освіти для оцінки ризиків та доцільності ведення тих чи інших видів господарства, тому є необхідність розширити можливості для його отримання.

Таку думку висловила журналістам заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.

"Фермери щороку витрачають останні гроші на засоби захисту рослин, добрива, ще на щось, абсолютно не підраховуючи, чи потрібно це робити, чи потрібно вносити туди стільки добрив, як від цього залежить врожайність, змінюється вона взагалі, скільки вони витрачають на гектар. Хто цим займається серед малих і середніх підприємців? Не вміють цього робити. У США фермери повинні чи не сертифікат від Чиказької біржі отримувати. У нас щось подібне було б теж не погано для фермерів мати, тому що якісь елементарні економічні знання у нас дуже часто абсолютно відсутні", - сказала Трофімцева.

Зокрема, вона зазначила, що недолік економічної освіти стримує розвиток органічного виробництва в Україні.

"Коли говориш, у вас тут така земля, такі умови, переходьте на органічне виробництво, у відповідь чуєш "та ну, яке там". А чому "яке там"? Ти вважав, ти дивився, за якою ціною ти можеш продати таку ж продукцію, тільки органічну?" - розповіла Трофімцева.

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Разом з тим, вона зазначила, що розвитку органічного виробництва також не сприяє відсутність в законодавчій базі всіх необхідних підзаконних актів, які необхідно прийняти Кабінетові міністрів та Мінагропроду.

Як повідомляв УНІАН, Продовольча й сільськогосподарська організації ООН (FAO) і Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) фінансують освітні програми для фермерів в Україні, які присвячені питанням ґрунтознавства, технологій виробництва різних видів культур, специфіці механізації в умовах невеликого фермерського господарства, а також економічних та маркетинговим аспектам агробізнесу.