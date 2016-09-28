В Раді починають усвідомлювати руйнівні наслідки поспішного запуску ринку землі в Україні - економіст

"Сподіваємося побачити активні дії у парламенті у сприянні проведення референдуму", - наголосив він.

“Приємно, що у частини парламентських українських політиків прокинувся здоровий глузд і вони зрозуміли, що український народ є власником землі. Обов’язковий референдум з приводу поводження із землею є одним з чільних пунктів програми Аграрної партії України затвердженої 15 серпня 2015 року. Пропонуємо, щоби депутати підтримали аграріїв у питанні підготовки до референдуму, зокрема, активною позицією у парламенті. Адже депутати також можуть бути ініціаторами всеукраїнського референдуму”, - сказав Скоцик.

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Разом з тим, він зазначив, що Україні потрібно використати час мораторію для підготовки і впровадження цивілізованого законодавства щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. За його словами, для цього вистачить і двох років, не варто тягнути до 2022 року.

“Не потрібен мораторій виключно заради заборони. Необхідно продовжити мораторій, але використати цей час для створення усього необхідного законодавства для обігу землі. Це законодавство має гарантувати кілька ключових речей. По-перше — це створення Земельного банку, який гарантуватиме збереження якості і кількості землі; матиме механізми контролю за обробітком землі та збереженням її родючості. І сьогодні і завтра ми повинні мати ті ж площі такого ж родючого чорнозему, як зараз. Друге - заборона продажу землі іноземцям і надмірної концентрації в руках однієї родини. Третє — це надійний захист прав приватної власності кожного та усі необхідні інструменти цивілізованого поводження із землею. Тоді можна говорити про такі конкретні речі, як застава, лізинг, передача тощо. Поки у нас “реформа триває вже 26 років” і ніяк не завершиться”, - сказав Скоцик.