Агрохолдинг Ахметова і Новинського може вийти з молочного бізнесу

Про це журналістам повідомив генеральний директор холдингу Дмитро Скорняков.

Читайте такожДохідність виробництва молока в Україні у серпні знизилася до шестирічного мінімуму

«На сьогоднішній день, не буду приховувати, йдуть внутрішні дебати в компанії щодо цього напрямку, тому що зростання продуктивності – кожен рік ми додаємо відсотків 20-30 в надоях – на жаль, дозволяє, в кращому випадку, працювати в нуль. Я вже не кажу про те, що на цих площах ми могли б вирощувати комерційні культури», - сказав Скорняков.

Він повідомив, що поголів'я корів в холдингу налічує близько 4 тис. голів, що відповідає показнику минулого року. Компанія виробляє молоко екстра-класу, яке реалізується у Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях. Генеральний директор HarvEast зазначив, що однією з причин очікуваного подальшого зниження рентабельності виробництва молока може стати скасування спеціального режиму сплати податку на додану вартість для тваринників.

«Багато хто просто вголос не говорять, але вже ріжуть поголів'я. Якщо нічого не зміниться і справді буде 20% ПДВ, то іншого виходу немає. Або молоко повинно коштувати десь 10 грн (за літр у закупівлі – УНІАН), але сьогодні воно 6-7 грн після багатьох переговорів і підвищень. І я говорю зараз про молоко екстра-класу», - сказав Скорняков.

Читайте такожМолочні продукти восени подорожчають на 15-20% - експерт

Він також повідомив, що компанія поки не планує збільшувати земельний банк.

Як повідомляв УНІАН, HarvEast Holding планує до 2016 року збільшити валовий збір зернових і олійних культур на 5% порівняно з 2015 роком, в той час як на кінець вересня компанія намолотила 111 тис. тонн ранніх культур і близько 47 тис. тонн.

За словами Скорнякова, на сьогоднішній день компанія обробляє понад 80 тис. га, близько 17 тис. га перебуває у прифронтовій зоні, а на неконтрольованій українською владою території знаходиться приблизно 55 тис. га. До останніх компанія доступу не має.

У квітні HarvEast продав свої активи в тимчасово окупованому Криму. На півострові у холдингу було близько 20 тис. га землі. Основні культури, що вирощуються там – це пшениця і соняшник. Частка врожаю з кримських активів компанії становила 10% від загального обсягу.

Довідка УНІАН. HarvEast Holding створено у 2011 році на базі сільськогосподарських активів Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча. Основні напрями діяльності холдингу: рослинництво і молочне тваринництво. Акціонерами HarvEast Holding є група СКМ Ріната Ахметова і група «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського.