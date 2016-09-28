Мінагропрод ініціює введення ряду дотацій малим і середнім агровиробникам

Міністерство аграрної політики і продовольства запропонувало Громадській раді при відомстві погодити надання дотацій в 2017 році малим і середнім виробникам гречки та жита в сумі 5-6 тисяч гривень на 1 га, а виробникам зелених кормів – 10-12 тисяч гривень на 1 га.

Як повідомила прес-служба асоціації "Аграрний союз України", цю пропозицію висловив директор департаменту фінансово-кредитної політики Мінагропроду Баграт Ахіджанов в ході публічного обговорення порядку розподілу бюджетних коштів в 2017 році.

"Станом на 28 вересня 2016 року Міністерство аграрної політики пропонує шляхом надання дотацій малому виробнику (до 1000 га) здешевити виробництво нішевих культур - жита і гречки, близько 5-6 тисяч гривень/га; надати підтримку галузі тваринництва через здешевлення виробництва кормових культур (зелені корми), близько 10-12 тисяч гривень/га", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді затвердити держбюджет на 2017 рік з урахуванням видатків на фінансову підтримку сільгоспвиробників у сумі 2,97 мільярда гривень, а також 300 мільйонів гривень на програму компенсації кредитів для сільгоспвиробників, 75 мільйонів гривень – на держпідтримку розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників, 210 мільйонів гривень – на підтримку тваринництва.

Загальна сума видатків Міністерства аграрної політики та продовольства, включаючи вищезгадані програми підтримки сільгоспвиробників, передбачена на рівні 7,43 мільярда гривень, з яких витрати на апарат міністерства становлять 4 мільярдів гривень.