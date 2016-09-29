Молдова заборонила ввезення свинини з України

Про це повідомляє державне інформагентство Молдови "Молдпрес".

Рішення прийнято за підсумками скликаного 27 вересня прем'єр-міністром Павлом Філіпом засідання Комісії з надзвичайних ситуацій, на якому було затверджено План заходів щодо запобігання розповсюдження африканської чуми свиней на території Республіки Молдова.

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Документ передбачає, зокрема, що Національне агентство з безпеки харчових продуктів буде координувати дії щодо запобігання розповсюдження африканської чуми свиней на території Молдови і забезпечить необхідні кошти для проведення заходів з контролю над вірусом.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2016 року в Україні зареєстровано більше 50 випадків АЧС, в той час як в 2015 році було зафіксовано 40 спалахів.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.