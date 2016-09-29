Білорусь "допомагає" сусідам пережити ембарго: поставила до Росії яблук в п'ять разів більше, ніж зібрала

У 2015 році імпорт яблук з Білорусі до Росії в п'ять разів перевищив зібраний в республіці урожай. Про це розповів заступник генерального прокурора РФ Володимир Малиновський, повідомляє «Лента.ру».

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За його словами, заборонені до ввезення в Росію продукти зарубіжних країн нерідко поставляються за підробленими супровідними і фітосанітарними документами, у тому числі і під виглядом білоруських товарів.

«У 2015 році в Росію було імпортовано 573 тисячі тонн білоруських яблук і грибів, що в п'ять разів перевищує зібраний у Білорусі урожай», — сказав Малиновський.

Ситуацію ускладнює те, що на кордоні Росії і Білорусі не проводиться фітосанітарний контроль ввезених товарів, зазначив заступник генерального прокурора.

Продовольче ембарго проти країн Євросоюзу, Канади, США та Австралії було введено Москвою в 2014 році у відповідь на антиросійські санкції.