Фіскальну службу і МВС просять посилити боротьбу з контрафактним алкоголем

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів звернулася до Державної фіскальної службі (ДФС), Міністерству внутрішніх справ (МВС), обласним державним адміністраціям та Київської міської державної адміністрації з проханням посилити боротьбу з незаконним виробництвом і торгівлею алкогольними напоями у зв'язку з почастішанням в останній тиждень випадками смерті від алкогольного отруєння.

Про це повідомила прес-служба Держспоживслужби.

"Держспоживслужба звернулася до Державної фіскальної служби, Міністерства внутрішніх справ України, обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації з проханням вжити невідкладних заходів щодо посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що з 21 по 29 вересня у Харківській області зареєстровано 58 випадків отруєння сурогатами алкоголю. Із загальної кількості постраждалих 25 осіб померло. У Донецькій області зареєстровано 9 випадків отруєння, з них 5 з летальним результатом. Також 5 осіб померло у місті Миколаєві. Загалом зареєстровано 72 випадки отруєння, з яких 35 смертельні.

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У відомстві зазначили необхідність проводити роз'яснювальну роботу серед населення, щоб запобігти подібним випадкам у подальшому, і закликали громадян за жодних обставин не купувати і не вживати алкоголь невідомого походження.

Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем було зафіксовано в Харківській області 22 вересня.

Правоохоронці затримали трьох власників магазинів у трьох районах Харківської області, де продавався неякісний алкоголь. Їх звинуватили за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (виготовлення неякісних продуктів, яке спричинило тяжкі наслідки).

27 вересня в прокуратурі Харківської області повідомили, що встановили ймовірного виробника сурогату - 27-річного харків'янина. Слідчі фіскальної служби разом з прокурорами і оперативними підрозділами УСБУ в області провели 3 обшуку в місцях, де імовірно виготовляли сурогатний алкоголь. Вилучено понад 4 тонн спиртовмісної рідини.