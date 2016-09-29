Виробництво сільгосппродукції в Україні подорожчало на 12%

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-серпні 2016 року зросли на 12,4% порівняно з тим же періодом 2015 року, повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, витрати на виробництво рослинницької продукції зросли на 9,1%, а тваринницької – на 20,9%.

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Також повідомляється, що витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, у звітному періоді порівняно з січнем-серпнем 2015 року зросли на 0,5%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування окупованій території Криму та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні 2015 року зросли на 50,9% порівняно з 2014 роком.