РНБО на найближчому засіданні розгляне питання боротьби з чумою свиней - Мінагропрод

Рада національної безпеки і оборони України розгляне питання боротьби з епідемією надзвичайно небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) – на найближчому засіданні, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на голову відомства Тараса Кутового.

Читайте такожВиплати за загиблих від африканської чуми свиней хочуть перекласти на держбюджет

«Ми відвідували секцію тваринництва (на аграрній виставці – УНІАН), немає у нас сьогодні свиней на виставці. Я підняв це питання. Я думаю, що на найближчому засіданні РНБО це питання буде вирішено», - сказав Кутовий.

За словами міністра, протиепізоотична комісія активно проводить заходи боротьби з поширенням захворювання.

«Була позачергова нарада, яку провів перший віце-прем'єр-міністр разом зі мною, селекторна (нарада – УНІАН) разом з керівниками областей, уже певні кроки робляться», - зазначив Кутовий.

Він підкреслив, що рішенням ситуації можуть бути кроки щодо прискорення та полегшення процедури надання компенсації за вилучених тварин, а також щодо спрощення доступу ветеринарів у двори господарств.

«Першочергові заходи, це, звичайно, перекриття переміщення живої ваги з області в область, також здійснення цивілізованого забою на бойнях і фактично зменшення подвірного забою», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня уряд Республіки Молдова прийняв рішення про тимчасову заборону на ввезення свинини і фуражної сировини з України, щоб обмежити можливості для поширення АЧС. Раніше аналогічні заходи прийняла Вірменія.

З початку 2016 року в Україні зареєстровано більше 50 випадків АЧС, в той час як в 2015 році було зафіксовано 40 спалахів.

Африканська чума свиней – вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не має. Захворювання передається під час прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.