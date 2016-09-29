У Росії хочуть знизити ціну на горілку майже в два рази

Міністерство економічного розвитку Російської Федерації виступає з пропозицією з наступного року знизити акциз на міцний алкоголь з 500 рублів до 360 рублів, а мінімальну вартість півлітрової пляшки горілки з нинішніх 190 рублів до 136.

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Як розповів заступник голови МЕР Олег Фомичов, відповідні пропозиції направлені до міністерства фінансів, передає Прайм.

"Ми пропонуємо знизити акциз на міцний алкоголь з 500 рублів до 360 рублів, а мінімальну вартість пляшки горілки - до 136 рублів. ... Ми свої пропозиції на адресу Мінфіну вже направили", - зазначив чиновник.

Мінпромторг РФ в свою чергу вважає оптимальною мінімальну ціну на горілку - 100 рублів. У доповіді відомства, на яке посилався телеканал RT, зокрема, є висновки про те, що обсяг споживання алкоголю "не є значущим чинником для здоров'я нації" та не впливає на середню тривалість життя громадян РФ.

Нагадаємо, що вчора заступник міністра фінансів Росії Ілля Трунін розповів про те, що акцизи на алкоголь в країні в 2018-2019 роках будуть підвищуватися на рівень інфляції, а в 2017 році запланована індексація так, як це передбачено НК.