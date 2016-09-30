Українські заводи вже виробили 337 тисяч тонн цукру

Українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння виготовили 337,1 тис. тонн цукру, що становить близько 18% від прогнозованого Міністерством аграрної політики та продовольства загального обсягу виробництва цукру в 2016-2017 маркетинговому році (МР, вересень 2016 – серпень 2017).

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Про це повідомила прес-служба асоціації цукровиробників «Укрцукор».

«З початку сезону цукроваріння заводи переробили 2,86 млн тонн цукрових буряків, з яких виготовили 337,1 тис. тонн цукру», - йдеться в повідомленні.

Також в асоціації зазначили, що на 29 вересня в Україні працює 32 цукрових заводи.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує стабільність ринку цукру в 2016-2017 МГ. Цього року українські заводи вироблять 1,8-1,85 млн тонн цукру.

Враховуючи рівень перехідних залишків, в міністерстві очікують, що пропозиція на ринку цукру перевищить 2 млн тонн, а потреба внутрішнього ринку буде нижчою - на рівні 1,6 млн тонн.

У поточному 2016-2017 МГ квоти на виробництво цукру в Україні отримали 44 заводи проти 37 минулого сезону.