Мінагропрод очікує рекордного експорту зерна - понад 40 мільйонів тонн

11:11, 30 вересня 2016
Агро
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З початку поточного МР зернотрейдери відправили на зовнішні ринки 10 млн тонн зерна.

Фото УНИАН

Міністерство аграрної політики і продовольства України підвищило прогноз експорту зернових з України в 2016-2017 маркетинговому році (липень 2016 - червень 2017) до більш ніж 40 млн тонн з 39,8 млн тонн, озвучених раніше.

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Про це на нараді в міністерстві повідомив голова Мінагропроду Тарас Кутовий.

"Ніяких загроз щодо продовольчої безпеки країни не існує. Загальний обсяг експорту за 2016-2017 році плануємо, що становитиме більше 40 млн тонн", - сказав Кутовий.

Міністр зазначив, що це буде рекордний показник за історію незалежності України.

Він також повідомив, що з початку поточного МР зернотрейдери відправили на зовнішні ринки 10 млн тонн зерна, що на 0,5 млн тонн перевищує показник за аналогічний період минулого року.

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