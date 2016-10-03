Мінагропрод спільно з корейською компанією мають намір оновити сільгосптехніку в Україні

Міністерство аграрної політики і продовольства України та корейська багатогалузева компанія Posco Daewoo мають намір спільно реалізувати проект з оновлення парків сільськогосподарської техніки малих і середніх виробників в нашій країні.

Як повідомила прес-служба Мінагропроду, відповідний протокол про наміри підписали заступник міністра аграрної політики і продовольства України Ольга Трофимцева і старший виконавчий віце-президент Posco Daewoo Кім Сонгю.

"Підписанням протоколу сторони погоджуються розробити спільну програму по забезпеченню новітньої сільськогосподарської технікою малих і середніх сільськогосподарських виробників в Україні. Програма допоможе зробити важливий внесок у стабілізацію і послідовний розвиток агропромислового комплексу", - цитує Трофимцеву прес-служба.

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Згідно з повідомленням, наступним кроком у співпраці за даним напрямом має стати створення спільної робочої групи, яка буде сформована з компетентних фахівців обох сторін і профільних асоціацій України. Робоча група визначить умови, необхідні для запуску програми, і підготує перелік необхідної сільськогосподарської техніки. Також фахівці займуться пошуком відповідного українського партнера для реалізації програми і підготують проект договору з ним щодо термінів та умов реалізації проекту. Приблизні дати початку і завершення програми не зазначаються.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії у січні-червні 2016 року збільшили закупівлю сільгосптехніки на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 4,87 тисячі одиниць, а витрати на придбання даного обладнання зросли на 80% – до 4,5 мільярда гривень.

Експерти відзначають, що виробництво сільськогосподарської техніки в Україні в останні три роки стрімко зростає в результаті вимушеної переорієнтації аграріїв на дешеву українську техніку з-за несприятливих економічних умов. Зокрема, в першому півріччі 2016 року в Україні було вироблено 768 дискових борін, 1,98 тисячі сівалок і 2,27 тисячі культиваторів, що на 68%, 46% та 25% відповідно перевищує аналогічні показники минулого року.