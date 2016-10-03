На підвищення ціни більше впливають податки, ніж відсутність держрегулювання - Скоцик

Про це заявив голова Аграрної партії України Віталій Скоцик під час перебування у Вінниці коментуючи наміри уряду скоротити кількість соціальних продуктів, на які поширюєтья державне регулювання цін, а в перспективі взагалі відмовитися від держрегулювання.

«Класично для регулювання ціни використовують товарні або грошові інтервенції. Наприклад у разі підвищення ціни на якийсь продукт, держава виставляє цей продукт на ринок дешевше, або надає дотацію для продавців продукту у грошовій формі, щоб ті могли знизити ціну і таким чином опустити цінову пропозицію на ринку. Для цього є Державний резервний фонд, Аграрний фонд та багато інших інструментів. Проте протягом останніх 5-7 років ми не бачили реального впливу цих інструментів на ринок. Тому держрегулювання це більше міф. Воно не впливає на ціни. Теперішнє скасування держрегулювання є лише констатацією факту відсутності такого регулювання», - зауважив Віталій Скоцик.

Разом з тим голова Аграрної партії наголосив, що підвищення цін може спровокувати нерозумна податкова політика.

«Набагато більшою загрозою є нерозумна податкова політика. Коли виробництво душать податками, воно скорочується. Зменшується кількість товарів. Зростає їхня ціна. Сьогодні посилюється тиск на аграрія і саме це може спровокувати різке зростання ціни на продукти харчування. Проти такої політики 4 жовтня аграрії і виходять на акцію протесту під Верховну Раду і в усіх обласних центрах України. Перестаньте тиснути аграрія податками і працюватиме економіка — це набагато дієвіше, ніж державне регулювання», - наголосив Віталій Скоцик.