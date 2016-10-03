Запуск ринку землі в Україні розкриє значний потенціал для економічного зростання - звіт МВФ

Про це йдеться у звіті ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду, оприлюдненому на сайті організації.

«Використання значного масиву сільськогосподарської землі багато в чому обмежене існуючим законодавством, яке забороняє власникам земельних наділів продавати землю більш ефективним господарям або використовувати її як заставу під кредити, - йдеться у звіті. - Зміни в законодавство дозволять відкрити можливість для укладання земельних угод, що принесе державі економічні вигоди, доходи і податкові надходження».

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При цьому в документі наголошується, що земельне законодавство України мало бути підготовлене ще до середини вересня поточного року, проте тепер ця рекомендація стала новим маяком виконання програми реформ.

Як повідомляв УНІАН, МВФ у березні 2015 року затвердив чотирирічну програму кредитування економіки України обсягом 17,5 млрд дол. За цією програмою Україна отримала три транші загальним обсягом 7,6 млрд дол. Виконання програми реформ МВФ дозволяє нашій країні розраховувати не лише на кредитні гроші фонду, а й також на інші кредитні ресурси - від Світового банку, а також урядів ЄС та США.

Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні вже 15 років. Термін його дії закінчується 1 січня 2017 року. Власниками землі сьогодні є тільки фізичні особи, які зараз фактично позбавлені права розпоряджатися нею. У зв'язку з цим всі аграрні підприємства України обробляють тільки орендовану землю. Однак експерти стверджують, що тіньовий ринок землі в Україні існує.

Разом із тим експерти, як і суспільство, розділилися в думці щодо скасування заборони на продаж земель сільгосппризначення. Одні вважають, що мораторій створює тіньовий ринок землі, інші вказують на те, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупівлі землі іноземними компаніями.