УКРОП вимагає збереження мораторію на продаж земель сільгосппризначення та податкових пільг для аграріїв (фото)

В акції, що розпочалася о 9.00 4 жовтня на площі біля Верховної Ради України, беруть участь народні депутати від УКРОПу Тарас Батенко, Валентин Дідич та Ірина Констанкевич, укропівців з різних регіонів, зокрема, депутати місцевих рад Київщини, активісти з Чернігівщини та Черкащини.

Вони тримають партійні прапори та гасла «Патріоти – за рідну землю!», «Сільському господарству – інвестиції, а не податковий грабунок!», «Сільгоспземля – національне надбання!», «Ні – розпродажу землі іноземцям!», «Пільги для села – інвестиції в добробут нації!», «Ні – скасуванню пільг для аграріїв на догоду МВФ!».

Представники УКРОПу наголошують, що українські фермери та селяни мають право повноцінно користуватися та розпоряджатися українськими чорноземами, а земля сільськогосподарського призначення має бути визнана національним надбанням України.

«Натомість українська влада веде цілеспрямовану політику знищення сільського товаровиробника. Скасування податкових пільг, відмова від спеціального режиму відшкодування ПДВ разом із впровадженням ринку землі, яке може відбутися вже в наступному році, позбавлять вітчизняних сільгоспвиробників можливості виробляти якісну продукцію та конкурувати з іноземними компаніями», – сказано в заяві партії, розміщеній на її офіційному сайті.

За словами укропівців, ринок землі перекреслює перспективи для 39 тис. фермерських та понад 4 млн особистих селянських господарств в Україні, внаслідок чого обсяг виробництва овочів та фруктів зменшиться на 80%, м’яса – на 40%, молока – на 80%, що призведе до подорожчання продуктів харчування на внутрішньому ринку, в той час як великі корпорації вирощуватимуть лише високорентабельні культури – гречку, ріпак, сою.

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Тому у партії вимагають продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення із запровадженням окремих механізмів запобігання «сірим» схемам обігу землі (емфітевзису). Ринок землі, вважають укропівці, можна запроваджувати лише після законодавчо закріплених обмежень щодо кількості землі, яка може бути продана в одні руки, та унеможливлення продажу угідь іноземцям.

Також в УКРОПі наполягають на відновленні податкових пільг та спеціального режиму справляння ПДВ насамперед для тваринництва, вирощування цукрових буряків, овочівництва, садівництва та виноградарства. Крім того, серед вимог – перегляд орендних відносин в інтересах громадян-власників земельних паїв, дотримання принципу «Використовуй або втратиш» стосовно земель сільськогосподарського призначення, залучення інвестицій в сільське господарство з використанням механізмів довгострокової цільової оренди та державна підтримка для створення та розвитку обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів з метою виходу на ринок конкурентної продукції малих та середніх товаровиробників.

«Українська земля – наше національне надбання, і настав час стверджувати це не тільки словом, а й ділом. Ми не повинні допустити, щоб наші чорноземи потрапили в руки іноземців чи ділків, які дбатимуть лише про власну вигоду. Патріоти – за рідну землю!», – наголошують представники «Українського об’єднання патріотів».