Влада повинна припинити податковий грабунок аграріїв і не допустити зростання цін – економіст

Влада має відмовитись від грабіжницької податкової політики, що призводить до падіння економіки і зростання цін на продукти, інакше Україну чекає соціальний вибух. З такими вимогами у Києві та в усіх регіонах 4 жовтня розпочався Всеукраїнський страйк аграріїв "Повернемо гроші селу – нагодуємо країну!"

На мітингу перед Верховною Радою виступили фермери, підприємці, політики, керівники місцевих органів влади, представники молоді та старшого покоління. На в’їздах до обласних центрів також зібралися тисячі аграріїв із сільськогосподарською технікою, виставленою вздовж доріг. Люди тримали плакати з гаслами: "Ростуть податки – ростуть ціни", "Ні – зростанню цін!", "Задушать аграріїв – задихнеться вся країна!"

"Сьогодні тисячі людей вийшли на траси і площі міст не за себе, а за гідне життя для всього народу. Ми вимагаємо припинити податковий грабунок аграріїв, який призводить до обвалу виробництва і підвищення цін на продукти. Ця проблема стосується кожного українця і продовольчої безпеки країни", – наголосив голова Аграрної партії України Віталій Скоцик.

"Через необдумані податкові зміни за останні півтора року фіскальне навантаження на аграрного виробника зросло у 41 раз. Внаслідок скасування спеціального режиму ПДВ аграрний сектор втратив лише за минулий рік 20 мільярдів гривень обігових коштів. Підприємці, які виробляють продукти харчування – передусім м’ясо та молоко, працюють на межі банкрутства", – пояснює Віталій Скоцик.

Через більш ніж подвійне зростання тарифів і цін понад 80% українців уже опинилися за межею бідності і почали економити на харчах. Якщо влада не змінить економічну політику, подальше падіння рівня життя призведе до соціального вибуху, – вважають учасники страйку.

За їхніми підрахунками, нове зростання тарифів і збереження теперішньої системи оподаткування агросектору спричинять черговий стрибок цін – іще на 40-50%. Уже найближчим часом літр молока може подорожчати на 6-8 гривень, 200 грамів масла – на 10-15 гривень, кілограм свинини чи яловичини – на 40 гривень, буханець хліба – на 4 гривень.

Віталій Скоцик продемонстрував два кошики з набором продуктів: в одному – те, що українці можуть купити сьогодні згідно з державними стандартами споживчого кошика. В іншому – те, що буде доступним після ухвалення бюджету на 2017 рік. Товарів у ньому в два з половиною разу менше, оскільки купівельна спроможність громадян падає, а ціни зростають.

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Учасники страйку планують ухвалити резолюцію і передати її найвищому керівництву держави – Голові Верховної Ради, Президенту України та Прем’єр-міністру України. У документі висловлено головні вимоги, які влада мусить виконати, щоб зупинити падіння виробництва і не допустити подальшого зростання цін.

Зокрема, йдеться про законопроект 3851-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав платників податку на додану вартість, у тому числі сільгоспвиробників". Також страйкарі вимагають повернути систему оподаткування аграрного сектору, яка діяла до 1 січня 2015 року.

"Відновлення податкової системи, що стимулює виробництво, дозволить агровиробникам розвивати свою справу, створювати робочі місця і забезпечувати країну доступними продуктами харчування", - акцентував Віталій Скоцик.

Щоб привернути увагу народних депутатів, під час акції перед парламентом страйкарі провели флешмоб: із великих тюків сіна виклали цифри 3851-1 – номер законопроекту, який зараз вкрай необхідний для порятунку країни. Номер законопроекту розміром 12 метрів викладено перед вікнами парламенту, щоб добре бачили народні обранці. Мітингарі вигукують: "Солома горить краще, ніж шини!"