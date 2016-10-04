Мінагропрод проводить перевірки на Харківщині у зв'язку зі смертю через отруєння алкоголем

Міністерство аграрної політики і продовольства спільно з Державною службою з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів проводить перевірки підприємств - реалізаторів алкоголю в Харківській області у зв'язку з випадками смерті від отруєння фальсифікованим спиртним, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ справі про харківський смертельний алкоголь сплив "російський слід"

«Мінагропрод вже проводить перевірки. Спільно з фахівцями Держпродспоживслужби детально розслідуємо випадки отруєнь алкогольними напоями в Харківській області та обстежуємо суб'єкти господарювання, у яких реалізовувався сурогат», - написав міністр.

Він наголосив, що міністерство готове всіляко сприяти роботі правоохоронних органів у розслідуванні випадків отруєнь і смерті.

Кутовий також повідомив, що потужності державного монополіста спиртової та лікеро-горілчаної промисловості компанії «Укрспирт» не дають змоги виробляти метиловий спирт, який містився у фальсифікованому алкоголі. Водночас міністр наголосив, що приватизація цього держпідприємства для ліквідації корупційних схем, які зараз реалізуються на ринку спирту, є обов'язковою.

«Щодо «Укрспирту». Його підприємства технологічно не мають можливості виробляти метиловий спирт, з якого було зроблено отруйний контрафакт. Але моя позиція залишається незмінною: приватизація для «Укрспирту» - обов'язкова. Ті корупційно-тіньові схеми, які діють там зараз, мають бути знищені. Нами підготовлено відповідний законопроект, чекаємо плідного голосування депутатів Верховної Ради», - написав Кутовий.

Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем було зафіксовано в Харківській області 22 вересня. Згодом смертельні випадки від отруєння сурогатним алкоголем було зафіксовано також у Донецькій, Луганській, Миколаївській та Житомирській областях.

На ранок 4 жовтня кількість тих, хто отруївся фальсифікованим алкоголем, зросла до 85, зареєстровано 42 смерті.

29 вересня прокурор Харківської області повідомив про затримання організатора і трьох пособників виробництва сурогатного алкоголю. Організатора виробництва і двох його спільників 30 вересня було заарештовано судом на 60 діб без права внесення застави. Ще один пособник перебуває під домашнім арештом.