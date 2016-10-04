Аграрії вимагають повернути спецрежим ПДВ, щоб зберегти низькі ціни на продукти

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь представники сільськогосподарських підприємств з усієї країни, а також представники Аграрної партії України, голова якої Віталій Скоцик у своєму виступі перед страйкарями зазначив, що аналогічні акції проходять в усіх регіонах країни. Теперішній всеукраїнський страйк є вже восьмий з червня 2015 року.

«Сподіваюся нас почують хоча б сьогодні. Наші вимоги дуже прості. Ми вимагаємо, щоб Верховна Рада розглянула законопроект №3851-1. Це поверне понад 20 млрд грн оборотних кошти в агросектор, дозволить виробнику створити переробні заводи і зберегти прийнятний рівень цін на продукти харчування. Різке підвищення цін на продукти харчування — це головна загроза. Якщо аграріїв переведуть на загальну систему оподаткування і не повернуть спецрежим ПДВ, те ж молоко подорожчає на 6-8 грн за літр, масло - на 10-15 за 200 грам, м'ясо - 30-40 грн за кілограм. Для простого українця ці продукти стануть недоступними. Аграрії вийшли не за себе, а за весь народ, який не переживе цього цінового удару», - сказав Віталій Скоцик.

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Він також зазначив, що сільгоспвиробники вимагають змінити проект державного бюджету на 2017 рік з урахуванням повернення до спецрежиму ПДВ і до того варіанта спрощеної системи оподаткування для аграріїв, який діяв на початку 2015 року.

«Ми вимагаємо повернути ту систему оподаткування, яка успішно працювала 17 років з 1998 до 2015 року. Це унікальний антикорупційний механізм, який дозволив піднятися агросектору. Тепер він створює 41 % економіки та кожен другий долар. ПДВ накопичувався на спецрахунках і вкладався в переробку сільгосппродукції. Все відбувалося автоматично без участі чиновника. Це не пільги — це інструмент інвестиції в умовах, коли у держави немає грошей, а іноземні інвестори не йдуть. Ця система гарантувала доступні ціни на продукти, робочі місця, доходи населення. Ми не вимагаємо пільг. Ми просимо не заважати. Ця система повинна лягти в основу бюджету 2017 року. Логіка проста. Зростають податки — ростуть ціни. Низькі податки — доступні ціни. Аграрії готові платити податки і платять їх, але вони не дозволять грабувати українця», - сказав Віталій Скоцик.

Як повідомляв УНІАН, останні зміни до Податкового кодексу були прийняті наприкінці грудня минулого року. Верховна Рада частково скасувала спецрежим ПДВ для сільгоспвиробників, яким вони користувалися з 1990-х років і який давав їм можливість зберігати весь нарахований ПДВ на своїх рахунках. Зараз всі аграрії сплачують до бюджету певний відсоток нарахованого ПДВ в залежності від виду діяльності. За домовленістю з Міжнародним валютним фондом ця пільга буде повністю скасована з 2017 року.

Законопроект №3851-1 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав платників податку на додану вартість, у тому числі сільськогосподарських товаровиробників» було внесено до парламенту 4 лютого 2016 року. Його автори пропонують відновити спецрежим вилучення ПДВ до 2018. Також законопроект пропонує створення єдиного публічного реєстру заяв на бюджетне відшкодування ПДВ в порядку черговості надходження заяв від підприємств.

Довідка УНІАН. Аграрна партія створена в 1996 році. Віталій Скоцик був обраний головою Аграрної партії у вересні 2014 року. До цього Скоцик обіймав посаду заступника голови Аграрної партії і входив до президії цієї політичної сили.