Голова Мінагропроду хоче ліквідувати "Аграрний фонд"

Голова Міністерства аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий пропонує збільшити фінансування заходів з боротьби та профілактики заразних захворювань тварин, що здійснюються Державною службою з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, за рахунок коштів, передбачених на підтримку Державного спеціального бюджетного установи (ДСБУ) «Аграрний фонд».

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Про це міністр повідомив у ході конференції сільгоспвиробників у Києві.

«Я б хотів, щоб ті кошти, які передбачено на підтримку ДСБУ «Аграрний фонд», були спрямовані саме на ці цілі (проведення протиепізоотичних заходів – УНІАН). Для того щоб це сталося, Міністерство агрополітики зареєструвало законопроект, який пропонує таку структуру (ДСБУ «Аграрний фонд» – УНІАН) ліквідувати. Я вважаю, що для аграрної політики він абсолютно не потрібен», – сказав Кутовий.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року Державна фінансова інспекція України запропонувала ліквідувати спецзаклад «Аграрний фонд» за результатами ревізії, яка показала, що організація не виконує покладених на неї функцій. За словами колишнього міністра аграрної політики і продовольства Олексія Павленка, з початку свого існування «Аграрний фонд» не провів жодної товарної чи фінансової інтервенції. Кілька відповідних операцій було здійснено лише впродовж останніх двох років, але, як зазначив міністр, більшість з них – з порушенням законодавства.

З початку 2016 року в Україні зареєстровано більш як 55 випадків зараження тварин надзвичайно небезпечним вірусним захворюванням – африканською чумою свиней (АЧС), тоді як у 2015 році було зафіксовано 40 спалахів.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно нагріванням до високих температур.