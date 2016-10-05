Гройсман про ринок землі: Без широкого обговорення нічого не буде

Кабінет міністрів України не прийматиме будь-яких рішень щодо функціонування ринку землі в Україні без широкого обговорення моделей створення і розвитку такого ринку.

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Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у відповідь на звинувачення низки парламентарів у тому, що уряд має намір відкрити прямий продаж землі в Україні.

«Без широкого обговорення нічого не буде», - сказав голова уряду.

При цьому він нагадав, що моделей створення і розвитку ринку землі існує безліч, однак всі вони повинні бути вивчені і максимально наближені до потреб України.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні відкрити ринок землі. За розрахунками Фонду, запуск ринку землі в Україні та прийняття відповідного законодавства дасть змогу розкрити значний потенціал для економічного зростання, а також забезпечить суттєві доходи держави, включаючи податкові надходження.

Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні вже 15 років. Термін його дії закінчується 1 січня 2017 року. Власниками землі сьогодні є лише фізичні особи, які зараз фактично позбавлені права розпоряджатися нею. У зв'язку з цим всі аграрні підприємства України обробляють тільки орендовану землю. Однак експерти стверджують, що тіньовий ринок землі в Україні існує.