Гройсман розповів, доки діятиме мораторій на продаж землі в Україні

Мораторій на продаж землі в Україні, який діє в Україні упродовж 15 років, діятиме в Україні доти, поки Верховна Рада України не прийме відповідного рішення щодо функціонування земельного ринку.

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Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду.

«Мораторій на продаж земель в Україні діє доти, поки парламент не прийме рішення про обіг земель, - сказав Гройсман. - Але ми ніколи не дозволимо вибрати таку модель, яка зашкодила б власникам землі та українцям».

Раніше Гройсман зазначав, що Кабмін також не приймати будь-яких рішень щодо ринку землі доти, поки в країні не пройде широка дискусія з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні відкрити ринок землі. За розрахунками Фонду, запуск ринку землі в Україні та прийняття відповідного законодавства дасть змогу розкрити значний потенціал для економічного зростання, а також забезпечить суттєві доходи держави, включаючи податкові надходження.

Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні вже 15 років. Термін його дії закінчується 1 січня 2017 року. Власниками землі сьогодні є лише фізичні особи, які зараз фактично позбавлені права розпоряджатися нею. У зв'язку з цим всі аграрні підприємства України обробляють тільки орендовану землю. Однак експерти стверджують, що тіньовий ринок землі в Україні існує.

Разом з тим експерти, як і суспільство, розділилися в думці щодо скасування заборони на продаж земель сільгосппризначення. Одні вважають, що мораторій створює тіньовий ринок землі, інші вказують на те, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скуповування землі іноземними компаніями.