В УНІАН проходить круглий стіл щодо проблем національного виноградарства і виноробства (наживо)

Питання: якою має бути політика держави в справі підтримки виноградарства і виноробства; який світовий досвід та технології можуть бути використані Україною; проблеми галузі: як сьогодні живуть і виживають виробники винограду і винороби; чи готові українці перейти на вживання вироблених в країні натуральних вин.

Учасники: директор асоціації "Виноградарі та винороби України" В'ячеслав Пономарьов; генеральний директор Української корпорація по виноградарству і виноробній промисловості "Укрвинпром» Володимир Кучеренко; президент "Українського бюро винограду та вина", засновник ТМ «Колонист» Іван Плачков; засновник ТМ «V. Petrov» (перше в Україні органічне вино) Валерій Петров, заступник начальника відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства Департаменту землеробства та технічної політики в АПК міністерства аграрної політики та продовольства України Володимир Пустовіт; начальник відділу ліцензування управління ліцензування та організації контролю за обігом підакцизних товарів департаменту податків та зборів юридичних осіб ДФС України Галина Похила; народний депутат України Валентин Дідич (комітет ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин); генеральний директор Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Іван Слободяник.

Модератор круглого столу- керівник Департаменту економічних новин УНІАН Юрій Куликов (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).