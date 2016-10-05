Мінагрополітики не бажає працювати з аграріями щодо нормалізації оподаткування – експерт

Після ухвалення резолюції Всеукраїнського страйку аграріїв у парламенті відбулася зустріч голови Аграрної партії Віталія Скоцика зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм. У ній також взяли участь керівники парламентських комітетів, представники фракцій та Мінагрополітики.

Лідер аграріїв поінформував голову ВРУ про три головні вимоги страйку, висловлені в резолюції. Це повернення системи оподаткування аграріїв, що діяла до 2015 року, та ухвалення законопроекту 3851-1, який відновлює дію спеціального режиму оподаткування ПДВ для агровиробників. Також автори резолюції вимагають продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до того часу, коли буде повністю сформовано законодавчу базу для земельної реформи.

За словами Віталія Скоцика, Голова Верховної Ради підтримав вимоги страйкарів. Зокрема, розгляд законопроекту 3851-1, який відновлює дію спеціального режиму оподаткування ПДВ для агровиробників, може відбутися вже цього тижня.

Водночас, позиція Мінагрополітики не є конструктивною і йде врозріз із думкою аграріїв та спікера парламенту, - підкреслює Віталій Скоцик.

«Позиція Мінагрополітики мене прикро вразила. Заступник міністра заявив на зустрічі, що повернення до системи оподаткування, яка ефективно працювала 17 років, не має сенсу. Натомість міністерство відстоює схему дотацій, яку чиновники планують розподіляти в ручному режимі», - додав Віталій Скоцик.

Нагадаємо, 4 жовтня під Верховною Радою та у всіх регіонах відбувся Всеукраїнський аграрний страйк «Повернемо гроші селу – нагодуємо країну!» Учасники страйку ухвалили резолюцію з вимогами, яку обговорили з Головою Верховної Ради та надіслали Президенту України і Прем’єр-міністру України.

Щоб привернути увагу народних депутатів, під час акції перед парламентом страйкарі провели флешмоб: із великих тюків сіна виклали цифри 3851-1 – номер законопроекту, який зараз вкрай необхідний, щоб вивести економіку з піке.