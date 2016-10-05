Мінагропрод прогнозує збільшення врожаю винограду на 20-30%

Урожай винограду в Україні 2016 року, за попередніми прогнозами, збільшиться на 20-30% і складе понад 400 тисяч тонн.

Про це в ході круглого столу в рамках проекту "УНІАН-АГРО" повідомив заступник начальника відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства департаменту землеробства та технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України Володимир Пустовіт.

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"Цей рік для виноградарів буде врожайним порівняно з попереднім – десь близько на 20-30% врожай буде вище минулого року по всіх категоріях господарства", - сказав він.

При цьому Пустовіт зазначив, що незважаючи на зростання врожаю, українських виноградників не вистачить, щоб повноцінно забезпечити сировиною виноробну галузь. Зокрема, він пояснює це втратою значної частини виноградників у Криму в результаті анексії півострова.

"У зв'язку з тим, що 2013 року значна частина виноградників залишилася на території анексованого Криму, Україна втратила 30-32% виноградників", - зазначив представник Мінагропроду.

Пустовіт зазначив, що до 2017 року суттєво збільшиться державна підтримка галузі.

"У проекті бюджету закладено 75 мільйонів гривень на фінансування програми зі створення розплідників, а також врахована необхідність погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди - близько 170 мільйонів гривень", - сказав він, зазначивши, що в 2016 році держбюджет передбачав на ці цілі лише 15 мільйонів гривень.

Директор асоціації «Виноградарі та винороби України» В'ячеслав Пономарьов повідомив, що за останні 5 років обсяги виробництва тихих вин (які містять вуглекислий газ - УНІАН) в Україні скоротилися більш ніж в 4 рази - до 6 млн дал. у 2015 році з 28 млн дал. в 2010 році. Пояснює він це втратою значної частини території України внаслідок окупації Криму і значним підвищенням акцизів.

«Ми спостерігаємо падіння більш ніж у 4 рази. Це частково зумовлено тим, що Крим став окупованою територією, а частково також тими акцизами, які вводяться. Минулого року акцизи на деякі вина, в тому числі на ігристі і шампанські вина - були підвищені на 100%. Не розумію, навіщо це робити », - зазначив Пономарьов.

Згідно з його даними, падіння виробництва за деякими позиціями і, зокрема, ігристих вин становило близько 46%.

При цьому, за його прогнозами, в 2016 році виробництво тихих вин в Україні також скоротиться.

«Виробництво тихих вин в 2015 році становило 6,358 млн дал., експорт - 99 тис. дал., імпорт - 1,280 млн дал. У 2015 році виробництво збільшилося на 5%, але з 2016 року значно збільшилися акцизи, і тому я вважаю, що за результатами 2016 року буде падіння », - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, виробництво виноматеріалів в Україні 2015 року скоротилося на 2% порівняно з 2014 роком і склало 17,35 мільйона дал. Так, українські винороби справили 6,4 мільйона дал натуральних виноградних вин, 4,7 мільйона дал ігристих та газованих вин, 2,96 мільйона дал коньяків, 1,4 мільйона дал плодово-ягідних вин, 1,6 мільйона дал вермутів та 1,1 мільйона дал вин з додаванням спирту.

Минулого року виручка від експорту українського вина склала 38,2 мільйона доларів, що на 6,1% менше, ніж у 2014 році. Основними імпортерами були Росія (69,1%), Грузія (8,6%), Азербайджан і Німеччина (по 3,4%). Імпорт вина в Україну скоротився на 41,2% - до 56,4 мільйона доларів. Основними постачальниками були підприємства Італії (29,8%), Франції (19,3%) і Грузії (14%).

За інформацією міністерства, в Україні налічується приблизно 1,5 тисячі культивують виноград господарств, з яких трохи більше 100 виробляють вино або виноматеріали легально.