Росія стала основним постачальником бананів до Білорусі
10:00, 06 жовтня 2016Агро
509
За весь 2015 рік в Білорусь з РФ ввезли 19 тисяч тонн бананів на загальну суму $14 млн.
Російський імпорт бананів становив 50% від всього імпорту цих фруктів до республіки / mirfactov.com
У першій половині 2016 року Росія експортувала в Білорусь 17,3 тисячі тонни бананів на $13,2 млн, повідомляється на сайті Державного митного комітету республіки.
Читайте такожБілорусь вирішила підвищити тарифи на транзит російської нафти
Російський імпорт бананів становив 50% від всього імпорту цих фруктів до республіки, уточнюється в повідомленні білоруської митниці.
За весь 2015 рік до Білорусі з РФ ввезли 19 тисяч тонн бананів на загальну суму $14 млн, роком раніше – 24,4 тисячі тонн на $19 млн.
Нагадаємо, наприкінці вересня повідомлялося, що минулого року Білорусь експортувала до Росії 573 тисячі тонн яблук і грибів, що в п'ять разів перевищує зібраний в країні урожай.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter