Росія стала основним постачальником бананів до Білорусі

У першій половині 2016 року Росія експортувала в Білорусь 17,3 тисячі тонни бананів на $13,2 млн, повідомляється на сайті Державного митного комітету республіки.

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Російський імпорт бананів становив 50% від всього імпорту цих фруктів до республіки, уточнюється в повідомленні білоруської митниці.

За весь 2015 рік до Білорусі з РФ ввезли 19 тисяч тонн бананів на загальну суму $14 млн, роком раніше – 24,4 тисячі тонн на $19 млн.

Нагадаємо, наприкінці вересня повідомлялося, що минулого року Білорусь експортувала до Росії 573 тисячі тонн яблук і грибів, що в п'ять разів перевищує зібраний в країні урожай.