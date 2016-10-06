Кабмін призначив нового в. о. голови Державної зернової корпорації

Кабінет міністрів України призначив новим тимчасово виконуючим обов'язки голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації україни (ДПЗКУ) заступника голови цієї компанії Олександра Григоровича.

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Відповідне рішення закріплене у розпорядженні уряду №712-р від 5 жовтня 2016 року.

«Погодитися з пропозицією міністра аграрної політики і продовольства про тимчасове покладення виконання обов'язків голови правління публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на заступника голови правління вказаного товариства Григоровича Олександра Івановича», - йдеться в документі.

Раніше обов'язки голови ДПЗКУ виконував Борис Приходько.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства вважає за доцільне проведення приватизації ДПЗКУ. Голова Мінагропроду Тарас Кутовий неодноразово заявляв, що запропонує Фонду державного майна проводити продаж великих держкомпаній частинами. Зараз ДПЗКУ знаходиться в списку компаній, заборонених до приватизації. Рішення про виведення її з цього списку повинна прийняти Верховна Рада.

ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.