Рада продовжила мораторій на продаж сільгоспземлі до 2018 року

Верховна Рада подовжила мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, який діє в Україні з 2001 року, до 2018 року.

За ухвалення законопроекту №5123-1 "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель" за основу і в цілому проголосували 297 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

У документі зазначається, що термін дії мораторію буде автоматично продовжено до набрання чинності законопроектом про обіг сільськогосподарських земель. Зазначимо, що проект цього закону зараз розробляється Міністерством аграрної політики і продовольства спільно з іншими відповідальними відомствами.

Представляючи законопроект у ході засідання Верховної Ради, співголова Комітету парламенту з питань аграрної політики та земельних відносин Олександр Бакуменко зазначив, що запропонований термін продовження мораторію достатній для того, щоб парламент підготував необхідні документи для вдосконалення нормативної бази у сфері земельних відносин.

"Законопроект 5123-1 передбачає перенесення дати зняття мораторію на 1 рік, до 1 січня 2018 року, що буде достатнім, щоб парламент завершив роботу над земельною реформою", - сказав Бакуменко.

Прийнятий законопроект був зареєстрований 6 жовтня групою депутатів від фракцій "Радикальної партії Олега Ляшка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", "Блоку Петра Порошенко" і депутатської групи "Воля народу".

На засіданні парламент розглянув два альтернативних прийнятого законопроекту: №4727, авторами якого є депутати від фракції "Радикальної партії Олега Ляшка" і який передбачав продовження мораторію на 4 роки, і законопроект Юлії Тимошенко (фракція "Батьківщина") №5123, передбачав продовження мораторію на 5 років і можливість для власників паїв продати свою землю державі, яка потім зможе передавати її в оренду.

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В ході обговорення законопроектів Ляшко відкликав запропонований його фракцією документ і закликав парламент підтримати законопроект про продовження мораторію на 1 рік, оскільки в ньому закріплено компроміс більшості фракцій.

"Якщо б ми не досягли спільної узгодженої позиції, не було б жодного законопроекту, і з нового року розпочалася б вакханалія", - підкреслив Ляшко.

Разом з тим, представляючи свій законопроект, Тимошенко зазначила, що інші законопроекти не ліквідують ризики, які, на її думку, можуть загрожувати власникам паїв у разі запровадження повноцінного механізму продажу прав оренди землі (емфітевзису), як це пропонує уряд. Тимошенко вважає, що в цьому випадку земля пайовиків буде передаватися в суборенду на 50 років без згоди власників паїв.

"У нашому законопроекті піднімається питання мораторію на емфітевзис для того, щоб прикрити ще одну велику аферу, яка зараз відбувається... По суті, це відбір землі у пайовиків без продажу. Це називається емфітевзис", - сказала Тимошенко.

Брав участь в обговоренні народний депутат від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Іван Мірошниченко у свою чергу зазначив, що законопроект про продовження мораторію – необхідний захід, щоб дати парламенту можливість упорядкувати земельне законодавство та поліпшити умови роботи власників паїв на своїй землі.

"Цим пишатися нам не потрібно. Тому що, продовжуючи мораторій, ми з вами не змінюємо нічого з того, що було зроблено до цього моменту. Не змінюючи правила гри, не змінюючи законодавчу базу, ми не досягнемо нічого... Ми підтримуємо даний законопроект, який консолідував зал, для того, щоб продовжити мораторій на один рік за умови, що ми за наступні шість місяців зможемо напрацювати пакет законопроектів, який дозволить зробити те, про що сьогодні говорили всі виступаючі. В першу чергу, це дати нашим людям, українцям, власникам бути в рівних умовах з іншими учасниками, дати їм гроші, дати їм проекти, дати їм підтримку, техніку", - сказав Мірошниченко.

Як повідомляв УНІАН, мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні вже 15 років. Термін його дії закінчується 1 січня 2017 року. Власниками землі сьогодні є лише фізичні особи, які фактично позбавлені права розпоряджатися нею. У зв'язку з цим всі аграрні підприємства України обробляють тільки орендовану землю. Однак експерти стверджують, що тіньовий ринок землі в Україні існує.

Мінагропрод планує найближчим часом подати в парламент законопроект про обіг сільськогосподарських земель. Робочий варіант законопроекту передбачає продовження терміну заборони на купівлю-продаж землі і впровадження механізму продажу прав її оренди. При цьому Верховна Рада наприкінці 2015 року зобов'язала уряд подати цей законопроект ще в березні.