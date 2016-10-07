Індонезія розширила список дозволеної до ввезення української продукції

Індонезія розширила перелік дозволеної до ввезення української продукції до 16 типів, серед яких ягоди, овочі і зернобобові, в той час як раніше Україна могла експортувати в цю країну тільки яблука і пшеницю, повідомив відділ зв'язків з громадськістю Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

"Якщо досі Україна мала право поставляти в Індонезії два типу свіжої продукції рослинного походження - пшеницю і яблука, то тепер українські виробники можуть ввозити в цю країну 16 типів. До вищезазначених пунктів додалися черешня, вишня, цибулю, часник, картоплю, моркву, ячмінь, кукурудза, жито, житнє і кукурудзяна мука, сорго, соя та горох жовтий", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що саме ця продукція має найбільший потенціал на ринку Індонезії. Таким чином для українських агрокомпаній створені нові можливості виходу на перспективний ринок збуту.

Читайте такожFAO назвала найбільш перспективні ринки для українських експортерів

Як повідомляв УНІАН, у серпні Міністерство аграрної політики і продовольства України і Міністерство сільського господарства Індонезії підписали Меморандум про співпрацю в аграрній сфері. Президент України Петро Порошенко зазначив, що Україна готова постачати в Індонезію зернові, крохмаль, соняшникову олію та інші продовольчі продукти і підкреслив, що Україна також зацікавлена у агропродукції індонезійського походження, починаючи від пальмової олії та закінчуючи кокосами.

За даними Мінагропроду, зовнішньоторговельний обіг сільгосппродукції між Україною та Індонезією в першому півріччі 2016 року склав 200,7 млн дол. (5,8% зовнішньоторговельного обороту України з усіма країнами Азії). Експорт в Індонезію української продукції склав 128,3 млн дол., імпорт з Індонезії - 72,4 млн дол., сальдо склало 55,9 млн дол. Порівняно з першим півріччям минулого року у вартісному вираженні експорт зріс у 1,8 рази, а імпорт збільшився на 35%.