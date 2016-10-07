Завдяки страйку питання землі перейшло у публічну площину - економіст

Про це заявив голова Аграрної партії України Віталій Скоцик після голосування Верховної Ради за проект закону про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель, яким на рік подовжено мораторій на продаж землі сільгосппризначення до 1 січня 2018 року.

«Це проміжний результат. Ми не дали вкрасти українську землю. Завдяки страйку, організованому Аграрною партією, питання землі перейшло у публічну площину. Тепер буде важко спекулювати на темі продажу землі. Але це лише початок», - зазначив Віталій Скоцик.

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Політик наголосив, що необхідно використати час мораторію для розробки повного пакету законодавства, необхідного для запуску обігу земель сільгосппризначення.

«Не можна окремо виділяти питання продажу землі. Потрібен повний пакет законодавства, який регулює усі аспекти поводження із землею. Ми будемо спостерігати, що робитимуть депутати», - зазначив Віталій Скоцик.

Він також повідомив, що в Аграрній партії сформована експертна група, яка вже розпочала розробку усього необхідного пакету законодавства.

«Незалежно від того, як працюватиме уряд, ми розробимо весь пакет необхідних законопроектів. Час мораторію має бути використаний ефективно. Тому незалежно від того, що подасть чи не подасть уряд до 1 липня 2017 року, ми матимемо повноцінну пропозицію. Першим кроком до розробки цього пакету буде круглий стіл на тему земельної реформи, що відбудеться 12 жовтня у Києві», - повідомив Віталій Скоцик.

Підсумовуючи, лідер Аграрної партії наголосив, що реформу потрібно проводити швидко, але без поспіху.

«Земельну реформу потрібно проводити швидко, але не поспіхом, враховуючи усі можливі загрози. Завершальним етапом реформи має бути загальноукраїнський референдум. Люди мають самі вирішити долю української землі», - підсумував Віталій Скоцик.

Нагадаємо, 4 жовтня у Києві та на трасах біля великих міст в усіх регіонах України відбувся попереджувальний Всеукраїнський страйк аграріїв «Повернемо гроші селу – нагодуємо країну!». У ньому взяли участь тисячі людей та десятки одиниць сільськогосподарської техніки. Однією з вимог страйку було запровадження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Учасники страйку ухвалили резолюцію, в якій висловлено головні вимоги, які влада мусить виконати, щоб зупинити падіння виробництва і не допустити подальшого зростання цін. Автори резолюції також вимагали продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення доти, доки не буде хвалено весь комплекс законів, необхідних для земельної реформи.

Після ухвалення резолюції Всеукраїнського страйку аграріїв у парламенті відбулася зустріч голови Аграрної партії Віталія Скоцика зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм. У ній також взяли участь керівники парламентських комітетів, представники фракцій та Мінагрополітики.

Резолюцію також було передано Президенту України та Прем’єр-міністру.