Мінфін та Мінагропрод провокують провал кредитної програми МВФ - економіст

Міністр фінансів Олександр Данилюк разом з Міністром аграрної політики і продовольства Тарасом Кутовим провокують провал кредитної програми МВФ.

Про це заявив економіст, Голова Аграрної партії України Віталій Скоцик.

"Сьогодні спільна позиція Мінфіну і Мінагропроду щодо остаточного скасування спеціального режиму ПДВ і є найбільшою загрозою для програми кредитування МВФ", - вважає Віталій Скоцик.

Економіст наголосив, що головною вимогою для отримання кредиту МВФ є збалансований бюджет.

"Бюджетний дефіцит (різниця між доходами і видатками) не повинен перевищувати 3,7% від ВВП. Це головна вимога МВФ при наданні кредитної лінії Україні. Своїми діями Мінагропрод і Мінфін провокують підвищення цього боргу. Вони забирають із галузі близько 20 мільярдів гривень. Це однозначно провокує спад у галузі. Відповідно, падає загальне виробництво. Наприклад, якщо АПК впаде на 5%, то загальний ВВП - приблизно на 2%. Уряд не зможе зібрати запланованих податкових зборів. Збільшиться державний борг, який точно перевищить заплановані 3,7% від ВВП. МВФ відмовить у транші, бо Україна не виконає умов», - пояснює Віталій Скоцик.

Читайте такожВлада повинна припинити податковий грабунок аграріїв і не допустити зростання цін – економіст

Голова Аграрної партії також назвав міфічними "вимоги МВФ" у подачі українських чиновників.

"Усі меморандуми, які подаються, виходять від української сторони. "Вимоги МВФ" - це спосіб прикрити свою профнепридатність. Усе, що руйнує економіку, можна списати на ці "вимоги". Насправді є одна реальна вимога - це збереження балансу бюджету", - сказав Віталій Скоцик.

Економіст також розповів, як вирішити проблему постійного бюджетного дефіциту.

"Забезпечити позитивний баланс бюджету можна, лише стимулюючи виробництво готової продукції. Спецрежим ПДВ для аграріїв у 1998-му році був запроваджений з тою метою, щоб виробник сировини отримував кошти тоді, коли він продасть свою продукцію переробному підприємству тут, в Україні. Відповідно, на експорт ішло більше готової продукції. Сьогоднішня ж урядова стратегія нарощування продажу сировини означає для нас втрати приблизно 1,5 мільярда доларів на рік. Світ увійшов у довготривалий тренд падіння ціни на всі сировинні продукти. Тому ми втрачаємо, коли продаємо сировину, коли знищуємо умови, які б дали змогу налагодити переробку", - наголосив Віталій Скоцик.